СМИ: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружений у Авдеевки
JT: ВСУ приостановили возведение оборонных сооружений в районе Авдеевки
Токио, 29 апреля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Украинским военнослужащим отдали приказ о прекращении строительства оборонных сооружений в районе Авдеевки. Об этом 29 апреля написало издание Japan Times со ссылкой на бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинских военных на одной из позиций вначале отправляли строить оборонительные рубежи.
«Ситуация изменилась. Нам сказали не брать лопаты, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперёд», — заявил один из них.
Авторы уточнили, что российские военные сумели добиться успехов в зоне боевых действий, в то время как в украинской армии наблюдается острый дефицит личного состава.
Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество российской армии в силах и средствах. Он также отметил, что Вооружённые силы России активно действуют на передовой и смогли добиться тактических успехов на ряде направлений.
Сырский 27 апреля заявил союзникам Киева, что ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте. Он также указал на текущие потребности украинской армии в ракетах, боеприпасах и технике.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 23 апреля заявил на коллегии ведомства, что украинская сторона потеряла почти полмиллиона военных с начала спецоперации. Министр уточнил, что российские военные развеяли миф о превосходстве западного вооружения.