Токио, 29 апреля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Украинским военнослужащим отдали приказ о прекращении строительства оборонных сооружений в районе Авдеевки. Об этом 29 апреля написало издание Japan Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

Ashley Chan/Global Look Press

Отмечается, что украинских военных на одной из позиций вначале отправляли строить оборонительные рубежи.

«Ситуация изменилась. Нам сказали не брать лопаты, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперёд», — заявил один из них.

Авторы уточнили, что российские военные сумели добиться успехов в зоне боевых действий, в то время как в украинской армии наблюдается острый дефицит личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество российской армии в силах и средствах. Он также отметил, что Вооружённые силы России активно действуют на передовой и смогли добиться тактических успехов на ряде направлений.

Сырский 27 апреля заявил союзникам Киева, что ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте. Он также указал на текущие потребности украинской армии в ракетах, боеприпасах и технике.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 23 апреля заявил на коллегии ведомства, что украинская сторона потеряла почти полмиллиона военных с начала спецоперации. Министр уточнил, что российские военные развеяли миф о превосходстве западного вооружения.