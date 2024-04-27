Киев, 27 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» уведомил западных союзников Киева о сложной ситуации на фронте для украинских военных.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению», — сообщил Сырский в Telegram-канале.

По его словам, он также обозначил перед западными странами текущие потребности Киева в ракетах, боеприпасах и технике.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украину с середины мая — начала июня ожидает тяжёлая ситуация. Он пояснил, что сложности на фронте начнутся, когда Вооружённые силы России начнут крупное наступление в Донбассе.

Обозреватель издания National Review Эндрю Статтафорд 14 апреля написал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже летом. По его мнению, такое поражение может привести к краху «американского мира».

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте. Отмечалось, что огромные потери украинских войск на фоне прозрачности фронта и точности ударов армии России делают любую атаку ВСУ «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Агентство Bloomberg 11 апреля со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.