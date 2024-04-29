Москва, 29 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Целый ряд крупных банков Европы продолжает успешно работать в России, потому что санкционный режим коллективного Запада сам по себе не исключает такую возможность, лишь частично ограничивая функционал финучреждений. Не исключено, что правящие западные круги будут добиваться полного ухода из России иностранных банков. Но такой шаг, если он последует, несёт риски для самого Запада, указал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Такой оценкой он поделился с корреспондентом ИА Регнум, комментируя сообщение о том, что целый ряд европейских банков, работающих в России, заметно увеличил в 2023 году налоговые выплаты в российский бюджет.

Иван Шилов ИА Регнум

Работа зарубежных банков в России западным санкционным режимом как таковым не исключается, заметил эксперт. Хотя и существуют ограничения на отдельные виды операций.

«Для западных банков обязательными являются те санкции, которые наложены на многие виды торговых операций. Это операции, связанные с кредитованием тех отраслей экономики России, а также компаний и физлиц, которые попали под санкции. Также запрещено долгосрочное кредитование российских компаний. Эти меры, с одной стороны, должны ограничивать объём банковских операций. С другой стороны, поскольку часть западных банков всё-таки свернула свою деятельность в России или существенно её ограничила, опасаясь санкционного режима, то продолжающие активную работу в России смогли существенно увеличить оборот и стали хорошо зарабатывать. Например, тот же «Райффайзен» обслуживает транзакции с Казахстаном», — прокомментировал экономист.

При этом очевидным, по мнению Колганова, является тот факт, что правящие круги на Западе могут стремиться к полному запрету деятельности в России иностранных банков.

«Понятное дело, это беспокоит тех, кто хочет всё-таки перегрузить российскую экономику санкциями. Они, конечно, будут искать разного рода возможности, чтобы эту неприятную для них ситуацию как-то изменить», — отметил собеседник ИА Регнум.

Однако, как заметил эксперт, коллективный Запад ввёл уже огромное количество всевозможных антироссийских ограничений. Пакеты санкций принимались один за другим, но запрет на ведение любой банковской деятельности до сих пор не последовал. Более того, всё активнее применяются различные исключения для отдельных стран и отраслей. И это неудивительно, учитывая наличие в «западном лагере» стран, для которых те или иные антироссийские шаги неблагоприятны с точки зрения собственных интересов. Наглядные примеры — особые условия для Венгрии в вопросе о трубопроводных поставках нефти из России, а также поставки целому ряду западных компаний титана, критически важного для авиационной промышленности.

«Не исключаю, что какие-то неприятности для этих банков постараются создать, но каких-то радикальных шагов я не вижу. Перед Западом сейчас стоит дилемма: если они хотят серьёзно нам навредить, надо начинать настоящую торговую блокаду. И хотя это ещё не война в буквальном понимании этого слова, но ведь в этом случае мы тоже «обрежем» им всё, что только можно. Все поставки стратегически важных материалов», — отметил Колганов.

При этом Запад и в случае введения такой блокады не сможет отрезать Россию от всего остального мира, в первую очередь от Глобального Юга, уверен экономист.

«И тогда возникнет вопрос: а что будет дальше? Подорвать наши военные усилия на Украине эта блокада не сможет. А многие западные позиции в торговле с Россией будут замещены третьими странами и внутренним производством, этот процесс уже запущен. Если же он продолжится и расширится, то потом западным игрокам снова выходить на российский рынок со своими предложениями будет очень тяжело», — резюмировал эксперт.

Сумма налогов в бюджет России, которые заплатили в 2023 году продолжающие свою деятельность в стране европейские банки, составила почти 800 млн евро, сообщила газета The Financial Times (FT). Это в четыре раза больше, чем до начала спецоперации на Украине, уточнило британское издание.

Эти банки — Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Их совокупная прибыль в прошлом году достигла 3 млрд евро, втрое превысив прибыль в 2021-м.

Более половины налоговых выплат в 2023 году (464 млн евро) пришлось на Raiffeisen Bank. UniCredit выплатил 154 млн евро, OTP — 90 млн евро, Intesa Sanpaolo — 27 млн евро, ING — 20 млн евро, Deutsche Bank — 16 млн евро, Commerzbank — 8 млн евро.

В марте прошлого года, как сообщало ИА Регнум со ссылкой на источники Reuters, Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставлял австрийский Raiffeisen Bank прекратить работу в России. Появлялась также информация, что Raiffeisen Bank якобы планирует обменять свои российские активы на активы Сбербанка в Австрии.

Позднее банк заявил, что его деятельность в России не нарушает норм Евросоюза и Австрии: ни напрямую, ни через филиалы он не ведёт деятельности в Крыму и на новых российских территориях.