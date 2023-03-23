Брюссель, 24 марта, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставляет австрийский Raiffeisen Bank прекратить работу в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По информации двух источников, европейский регулятор не требует немедленного ухода организации, но вынуждает банк утвердить план по постепенному завершению деятельности в РФ. При этом один из собеседников агентства рассказал, что такая схема может включать продажу или закрытие всего российского подразделения Raiffeisen Bank.

Другие источники утверждают, что организация пока не собирается следовать указанным требованиям. Они отмечают, что австрийские власти сочли шаги ЕЦБ необоснованным вмешательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта газета Standard написала о том, что Raiffeisen Bank планирует обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Австрии. Журналисты уточнили, что руководство австрийского организации занимается поглощением оставшихся активов Sberbank Europe.