Лондон, 29 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Объём налогов, которые заплатили в 2023 году оставшиеся в России европейские банки, составил почти 800 млн евро. Это в четыре раза больше, чем до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Речь идёт о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В 2023 году их совокупная прибыль составила 3 млрд евро. Эта сумма в три раза превышает прибыль банков в 2021 году. Тогда объём уплаченных ими налогов в России составил 200 млн евро.

При этом большую часть суммы за 2023 год выплатил Raiffeisen Bank ― более половины налоговых выплат (464 млн евро). UniCredit уплатил 154 млн евро, OTP ― 90 млн евро, Intesa Sanpaolo — 27 млн евро, ING ― 20 млн евро, Deutsche Bank ― 16 млн евро, Commerzbank ― 8 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года источники Reuters сообщили, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставлял австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) прекратить работу в России ― продать или закрыть российское подразделение. Ранее появилась информация о том, что Raiffeisen Bank планирует обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Австрии.

Позднее представитель банка заявила, что деятельность финансовой организации в России не нарушает никаких норм Евросоюза и Австрии. Она подчеркнула, что банк ни напрямую, ни через филиалы не ведет деятельности в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Осенью прошлого года минфин США расширил список антироссийских санкций, добавив в него более 30 физических и около 200 юридических лиц. Санкции коснулись инвестиционной компании АФК «Система» и связанных с ней структур, таких как люксембургский East-West United Bank.