Вена, 24 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В своей деятельности в России Raiffeisen Bank International (RBI) не нарушает никаких норм Евросоюза и Австрии. Об этом заявила представитель банка. Ни напрямую, ни через филиалы банк не ведет деятельности в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, отметили в кредитной организации. Об этом 24 марта написала газета Der Standard.

Илья Питалев/РИА Новости Отделение «Райффайзенбанка» в Москве

«RBI строго соблюдает все действующие требования законодательства Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины», — приводит издание слова представителя банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейский центральный банк оказывает давление на RBI, чтобы он прекратил бизнес в России. «Райффайзенбанк России» работает в стране с 1996 года, являясь дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG. В настоящее время RBI изучает варианты работы этой структуры, вплоть до выхода из банка.

«Ввиду сложности ситуации, в том числе в связи с ограничительными мерами, введенными Российской Федерацией, этот процесс продолжается», — прокомментировали в банке.

Неделей ранее появилась информация о том, что Raiffeisen Bank планирует обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Австрии. От кредитной организации в Европейском центральном банке якобы потребовали, чтобы RBI продал или закрыл российское подразделение.

Накануне Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило «Райффайзенбанк России» в список международных спонсоров войны на Украине. Причиной стало официальное признание Донецкой и Луганской Народных Республик, а также предоставление выгодных условий кредитования военнослужащим ВС РФ и получение прибыли от работы в России во время спецоперации.