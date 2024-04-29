Париж, 29 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Французские полицейские поместили актёра Жерара Депардье под стражу для проведения допроса по двум обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом 29 апреля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Жерар Депардье

«В понедельник Жерара Депардье поместили под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актёра допросят в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которые ранее выдвинули в его отношении две женщины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля Депардье вызвали в комиссариат полиции в Париже для допроса по делу о сексуальных домогательствах. Уточнялось, что актёра будут допрашивать об инцидентах на съёмках фильма «Маг и сиамцы» режиссёра Жан-Пьера Моки в 2018 году и на съёмках фильма «Зелёные ставни» Жана Беккера в 2021 году.

Участвовавшая в съёмках фильма «Зелёные ставни» художник-постановщик 23 февраля обвинила Депардье в сексуальном насилии и домогательствах. Женщина направила соответствующую жалобу на актёра в прокуратуру Парижа.

В конце января прокуратура во Франции прекратила судебные разбирательства по жалобе актрисы Элен Даррас, которая обвиняла Депардье в домогательствах во время съёмок фильма «Диско» в 2007 году. Уточнялось, что этим делом занимался тот же следственный судья, который рассматривает другую жалобу против Депардье, поданную актрисой Шарлот Арну.

50 деятелей культуры Франции, включая актёра Пьера Ришара и модель Карлу Бруни, 26 декабря 2023 года вступились за Депардье. Они выразили поддержку актёру и заявили о полной уверенности в его невиновности. Сам Депардье отверг любые обвинения в домогательствах.