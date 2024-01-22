Париж, 22 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Во Франции прекратили судебные разбирательства по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актёра Жерара Депардье в домогательствах на съёмках фильма «Диско» в 2007 году. Об этом 22 января сообщила радиостанция RTL.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Актёр Жерар Депардье

«Жалоба на сексуальное домогательство, поданная в сентябре 2023 года, не может быть предметом судебного преследования из-за истечения срока давности», ― пояснили в прокуратуре Парижа.

Новые судебные действия против актёра могут начать, если только Даррас подаст новую жалобу.

Радиостанция отметила, что её делом занимался тот же следственный судья, который рассматривает другую жалобу против Депардье, поданную актрисой Шарлот Арну. В рамках этого дела ему уже предъявили обвинения, идёт судебное разбирательство.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря британская газета The Guardian написала, что в документальном фильме «Депардье: падение огра» говорится, что актёр домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого представители французской кино− и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.

Обвинения Депардье в домогательствах возобновились с выходом интервью пожаловавшейся на него актрисы Элен Даррас. Депардье припомнили иск другой актрисы, Шарлот Арну, 2018 года, обвинившей его в сексуальном насилии, разбирательство по которому длится пять лет, и смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, в 2019 году обвинившей актёра в приставаниях на съёмках в 1982 году.

Депардье 14 декабря лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек, за «скандальные сексистские высказывания». Это стало первым в истории подобным случаем.

На фоне обвинений в сексуальном насилии 16 декабря Депардье отказался от ордена Почётного легиона. Как заявили адвокаты актёра, он передал награду в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после её угроз лишить артиста ордена.

Ранее 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Жерара Депардье. Близкие выразили поддержку актёру и полную уверенность в его невиновности.

В конце декабря более 600 деятелей культуры во Франции выступили с осуждением актёра. Они подчеркнули, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.