Париж, 29 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Французского актёра Жерара Депардье вызвали в комиссариат полиции в Париже для проведения допроса по делу о сексуальных домогательствах. Об этом 29 апреля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что актёра могут заключить под стражу. Депардье ранее предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

В ходе допроса речь будет идти об инцидентах на съёмках фильма «Маг и сиамцы» режиссёра Жан-Пьера Моки в 2018 году и на съёмках «Зелёных ставней» Жана Беккера в 2021 году. Сам Депардье отверг все выдвинутые против него обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля участвовавшая в съёмках фильма «Зелёные ставни» в 2021 году художник-постановщик по имени Амелия обвинила актёра в предполагаемом сексуальном насилии и домогательствах. По её словам, Депардье якобы отпускал в её адрес непозволительные непристойные высказывания и «хватал её за части тела».

Прокуратура во Франции 22 января прекратила судебные разбирательства по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актёра в домогательствах на съёмках фильма «Диско» в 2007 году. Отмечалось, что заявительница подала жалобу после истечения срока давности.

Британская газета The Guardian 9 декабря 2023 года написала, что в документальном фильме «Депардье: падение огра» утверждается, что Депардье якобы домогался женщин в ходе поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого представители кино− и телеиндустрии Франции отказались работать с актёром.

В апреле 2023 года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал с показаниями 13 женщин, обвинивших Депардье в действиях сексуального характера. Речь шла об эпизодах, которые якобы имели место на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов с 2004 по 2022 год.

В свою очередь, 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель, бывшая первая леди Карла Бруни, вступились за Жерара Депардье. Они выразили поддержку актёру, заявив о полной уверенности в его невиновности.