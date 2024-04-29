Вильнюс, 29 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Таможенная служба Литвы пропустила автобус, выехавший по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, 29 апреля после двух суток проверок пассажиров, сообщило издание «Sputnik Литва».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что причину, почему так долго не пропускали автобус, не сообщили. В ходе проверок таможенники отказались пропускать дальше 17 человек. Пассажиры вынуждены были двое суток находиться в автобусе, им иногда разрешали покупать воду и еду и пользоваться платным туалетом.

По информации газеты «КП в Молдове», литовские таможенники несколько раз тщательно досматривали багаж пассажиров автобуса. Часть людей проверяли с помощью детектора лжи. У них спрашивали, чей Крым, а также про отношение к специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 марта Литва прекратила пропускать грузовые автомобили из Калининградской области. Причину не назвали. На въезде в страну скопилось более 140 машин.

На следующий день пропуск грузовиков в Литву возобновили При этом оформление первых шести автомобилей заняло 1,5 часа.