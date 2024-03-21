Москва, 21 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Пограничники в Литве перестали пропускать грузовые автомобили из Калининградской области, из-за чего на КПП «Чернышевское» скопилась очередь из 140 машин. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — сообщило ведомство.

В ФТС уточнили, что российская таможня не меняла порядок пропуска и оформления грузовиков. Кроме 140 машин, ожидающих очереди, ещё 25 находятся на нейтральной полосе после прохода российских таможенников.

Как сообщило ИА Регнум, 11 сентября 2023 года Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими регистрационными номерами. При этом в республике сделали исключение для транспорта, который следует транзитом в Калининградскую область или из неё.

4 марта 2024 года таможня Литвы объявила, что все автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. После этой даты нахождение в Литве транспорта, зарегистрированного в России, считается нарушением. Владельцам грозит штраф от €200 до €6000 при первом нарушении, при повторном — штраф от €2000 до €6000, а также конфискация автомобиля.

Первый автомобиль с российскими номерами в Литве задержали 12 марта на выезде в Белоруссию. Водитель сообщил таможенникам, что не знал о новых правилах. Литовская таможня заявила, что машину, скорее всего конфискуют.

МИД России заявил, что конфискация зарегистрированных в стране авто в Литве будет фактически грабежом на государственном уровне. Ведомство пригрозило ответными мерами Вильнюсу.