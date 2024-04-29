Молдавия, 29 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. На литовской границе таможенники около двух суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, выехавшими по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Об этом 29 апреля сообщила газета «КП в Молдове».

Иван Шилов ИА Регнум Граница Литвы

Журналисты отметили, что им неизвестны причины такого строгого досмотра со стороны литовских погранслужб. Сотрудники неоднократно тщательно проверяли багаж пассажиров. Часть людей отправили на проверку при помощи детектора лжи, у некоторых пассажиров интересовались мнением относительно принадлежности Крыма и конфликта на Украине.

По результатам проверок таможенники «отсеяли» 17 человек. При этом автобус всё равно не допустили для проезда через литовскую границу.

Как сообщало ИА Регнум, в 23:00 20 марта Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовые автомобили из Калининградской области, из-за чего на КПП «Чернышевское» скопилась очередь из 140 машин. При этом в заторе, кроме этих автомобилей, оказались ещё 25 машин, находящихся на нейтральной полосе после прохода российской таможни. В Федеральной таможенной службе РФ подчеркнули, что порядок пропуска и оформления грузовиков не менялся.

На следующий день, 21 марта, литовские таможенники возобновили пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области на КПП «Чернышевское». За полтора часа было принято шесть из 140 находящихся в очереди большегрузов.