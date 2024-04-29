Автобус из России почти двое суток не пропускают на границе Литвы
СМИ: таможня Литвы вторые сутки не пропускает автобус из Санкт-Петербурга
Молдавия, 29 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. На литовской границе таможенники около двух суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, выехавшими по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь. Об этом 29 апреля сообщила газета «КП в Молдове».
Журналисты отметили, что им неизвестны причины такого строгого досмотра со стороны литовских погранслужб. Сотрудники неоднократно тщательно проверяли багаж пассажиров. Часть людей отправили на проверку при помощи детектора лжи, у некоторых пассажиров интересовались мнением относительно принадлежности Крыма и конфликта на Украине.
По результатам проверок таможенники «отсеяли» 17 человек. При этом автобус всё равно не допустили для проезда через литовскую границу.
Как сообщало ИА Регнум, в 23:00 20 марта Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовые автомобили из Калининградской области, из-за чего на КПП «Чернышевское» скопилась очередь из 140 машин. При этом в заторе, кроме этих автомобилей, оказались ещё 25 машин, находящихся на нейтральной полосе после прохода российской таможни. В Федеральной таможенной службе РФ подчеркнули, что порядок пропуска и оформления грузовиков не менялся.
На следующий день, 21 марта, литовские таможенники возобновили пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области на КПП «Чернышевское». За полтора часа было принято шесть из 140 находящихся в очереди большегрузов.