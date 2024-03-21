Москва, 21 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Литовские таможенники на КПП «Чернышевское» 21 марта возобновили пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба России в Telegram-канале.

Global Look Press

«За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 марта ФТС сообщила, что Литва накануне вечером полностью прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, не назвав причин. Кроме 140 фур в очереди, за ночь скопились ещё 25 грузовых машин, которые прошли российскую таможню и остались на нейтральной полосе.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что Литва возобновила пропуск грузовиков в 11:00 (12:00 мск). По его информации, приостановка оформления машин произошла из-за масштабного сбоя информационных систем таможенной службы.

В ноябре 2023 года из-за резкого падения скорости работы литовских таможенников на выезде из Калининградской области скопилась очередь более 140 грузовиков. В Литве не объяснили, из-за чего это произошло.