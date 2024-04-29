Москва, 29 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки цех сборки беспилотников украинской армии. Об этом 29 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах», — сказал он.

Военный уточнил, что российские силы противовоздушной обороны за это же время сбили 22 украинских дрона, ракету реактивной системы залпового огня «Ураган» и американскую управляемую авиабомбу JDAM.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля в Минобороны рассказали, что экипажи российских танков Т-80БВМ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечалось, что танкисты применяют тактику кочующих огневых средств с помощью последовательного ведения огня с нескольких позиций.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России огнём расчёта минометной батареи уничтожили группу украинских пехотинцев около Вербового в Запорожской области. Укрепления бойцов ВСУ удалось выявить благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона.