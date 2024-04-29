Москва, 29 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск «Восток» из Приморья нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Минобороны России

«Работаем прямой наводкой. Дистанция — один километр, семьсот метров, насколько можем ближе подойти. Отрабатываем по опорникам, живой силе, блиндажам, выпускаем завесу дымовую и отходим», — рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.

Как добавил военный, бывает, что две машины наносят удары по одной цели, а бывает, что один работает по одной, второй — по другой. Это зависит от поставленных задач, пояснил он.

Танкисты применяют тактику кочующих огневых средств путём последовательного ведения огня с нескольких огневых позиций. Огонь по выявленным целям наносили с каждой огневой позиции, после чего использовали заранее подготовленные маршруты для перемещения на новое место. Стрельба ведётся прямой наводкой с расстояния 700–1000 метров.

По данным ведомства, российские военные меткими попаданиями успешно уничтожили опорный пункт противника, который мешал продвижению штурмовых подразделений на стыке границ Запорожья и ДНР.

Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, российские военные уничтожили группу пехотинцев ВСУ в районе села Вербового в Запорожской области. Штурмовики вскрыли фортификационные укрепления и живую силу украинской армии. Действия российских бойцов позволили занять более выгодные позиции в районе Вербового.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ с 20 по 27 апреля потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 360 военных и восемь гаубиц М777 американского производства.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 23 апреля, что ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.