Москва, 29 апреля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили группу пехотинцев Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом 29 апреля сообщили в Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Вскрыть фортификационные укрепления и живую силу украинской армии штурмовикам 42-й гвардейской дивизии удалось благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона.

«Метким огнём расчёта минометной батареи было уничтожено около десяти националистов», ― говорится в сообщении ведомства.

Действия российских бойцов позволили им занять более выгодные позиции в районе Вербового.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской группировки «Днепр» 27 апреля успешно провели штурмовые действия в селе Работино в Запорожской области. Как уточнил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, действуя на херсонском направлении, бойцы успешно наступали на ореховском участке в направлении Работино, занимали оборону на левом берегу Днепра и вели борьбу с беспилотниками противника.

Военные также вели контрбатарейную борьбу и уничтожали живую силу, технику и пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. За сутки украинская армия лишилась до 45 бойцов, четырёх плавсредств, пяти орудий и миномётов, 73 разведывательных и ударных беспилотников.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю с 20 по 27 апреля потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 360 военных и восемь гаубиц М777 американского производства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 апреля признал, что российские войска обладают преимуществом в силах и средствах, активно действуют на фронте и добиваются тактических успехов на ряде направлений. Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий обострилась.