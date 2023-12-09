Лондон, 9 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В документальном фильме «Депардье: падение огра» говорится, что французский актёр Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году, пишет британская газета The Guardian.

SnapshotTobias/Seeliger/Zuma/TASS Жерар Депардье

В картине говорится, что Депардье посещал Северную Корею в честь празднования 70-летия основания государства. Там он якобы делал непристойные замечания в адрес женщин и о женщинах, неоднократно подвергал домогательствам переводчицу, а также отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды.

Фильм был показан на общественном канале France 2 вечером 7 декабря. The Guardian отмечает, что после выхода фильма представители французской кино — и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.

Как передавало ИА Регнум, в апреле более десяти женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Показания 13 женщин опубликовал французский сайт расследований Mediapart.

В статье говорится, что все эти случаи могли быть совершены в период с 2004 по 2022 год, а жертвами выступали партнёрши Депардье по съёмкам. В материале уточняется, что насилие якобы происходило на съёмочных или открытых площадках. При этом в своих жалобах не все жертвы пожелали огласки, уточняют авторы.

Сам Депардье опроверг все обвинения в свой адрес через адвокатов.

Первое обвинение в изнасиловании французскому актёру ещё в 2018 году предъявила актриса Шарлотта Арну. Депардье и тогда отказался признавать свою вину.