Тбилиси, 29 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Евросоюз пока на хочет принимать Грузию в свой состав, но и республика ещё к этому не готова, есть сомнения, что нужно вступать в ЕС, заявил 28 апреля журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили в ходе расширенного заседания парламентского большинства.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Ираклий Гарибашвили

По его словам, в стране нет единого мнения на этот счет. При этом лидер партии пообещал, что закон об иностранных агентах, который вызвал резкую критику на Западе и в грузинской оппозиции, отменят сразу, как Грузия получит приглашение в ЕС.

«В парламенте могут провести дебаты и дискуссии, а всё остальное должны решать на выборах», — добавил Гарибашвили.

Он также предостерёг от беспорядков во время акций против принятия закона об иноагентах. Глава партии подчеркнул, что нарушителей закона жёстко накажут.

Как сообщало ИА Регнум, противники принятия законопроекта об иноагентах проводят акции протеста в Тбилиси с 15 апреля. Они заявили, что Грузию не примут в ЕС из-за этого закона.

28 апреля протестующие попытались прорваться к сцене, которую собрали для акции «Грузинской мечты» в поддержку её политики. Полиция применила против нарушителей перцовый газ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя законопроект об иноагентах в Грузии, указал на то, что он гораздо мягче, чем во многих других странах. Как отметил глава ведомства, законопроект предполагает только декларацию средств организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, тогда как во Франции и ряде других стран за сокрытие доходов из-за границы грозит уголовная ответственность.