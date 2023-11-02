Вашингтон, 2 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Минфин США 2 ноября расширил список антироссийских санкций, добавив в него более 30 физических и около 200 юридических лиц.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, новые ограничения затронули российские банки, такие как «Абсолют банк», «Почта банк», «ХКФ банк», «Русский стандарт» и «Всероссийский банк развития регионов» и другие. Санкции коснулись инвестиционной компании АФК «Система» и связанных с ней структур, таких как люксембургский East-West United Bank. Всего под ограничения попали более 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

Также в новом списке оказались предприятие профессиональной переподготовки ФАУ «РосКапСтрой», научно-технический центр «Газпром Нефти» и даже МГТУ имени Н. Э. Баумана. Помимо прочего под санкции попали замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября американский минфин добавил в санкционный список десятки физических лиц и компаний из России. Под американские санкции попали Росавтодор, Русская медная компания (РМК), Объединённая металлургическая компания, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс» и другие. Также ввели санкции против 20 россиян, в числе которых оказались владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын, председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и его бывшая супруга и основатель РМК Игорь Алтушкин.

Позднее минфин расширил санкционный список технический центр «Дельта-Аэро» и компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар» как предприятия, взаимодействующие с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).