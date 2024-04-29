Черкесск, 29 апреля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Управление МВД в Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на сотрудников полиции. Ролик ведомство разместило 29 апреля в Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах ― автомобили со следами от пуль на корпусе и стёклах, брошенное на асфальте огнестрельное оружие, ручная граната, а также гильзы от пуль.

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На месте происшествия также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В МВД уточнили, что вооружённое нападение на наряд ДПС злоумышленники совершили 28 апреля в 23:20 мск. Подъехав к посту на отечественной машине, боевики бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли стрельбу.

Правоохранители открыли ответный огонь, сработало взрывное устройство. Двое полицейских погибли, ещё четверо силовиков получили ранения. Всех пятерых нападавших ликвидировали.

В МВД уточнили, что при выполнении служебного долга погибли заместитель начальника Щучанского отдела МВД по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский водитель группы по обслуживанию следственно-оперативной группы курганского главка ведомства старшина полиции Андрей Артамонов. С ранениями различной степени тяжести в медучреждение доставили трёх полицейских и одного сотрудника ОМОН управления Росгвардии в КЧР.

Как сообщало ИА Регнум, пятеро подозреваемых 28 апреля напали на наряд полиции в посёлке Мара Аягъы Карачаевского района. После нападения на наряд ДПС правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.

В следственном управлении добавили, что ликвидированные в ночь на 29 апреля в Карачаево-Черкесии преступники, предположительно, участвовали в нападении на сотрудников дорожно-постовой службы 22 апреля.

Пятеро местных жителей напали на правоохранителей в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Они открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы. В результате погибли два сотрудника полиции, третий получил ранение. Нападавших объявили в розыск. Ими оказались Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.