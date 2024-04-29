Черкесск, 29 апреля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. В Карачаевске следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом 29 апреля сообщили в следственном управлении СК РФ по Карачаево-Черкесии.

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«Следственным отделом по г. Карачаевску <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов»), ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следственного управления, злоумышленники напали на наряд ДПС в посёлке Мара Аягъы Карачаевского района 28 апреля. Выехавшие на место происшествия следователи и криминалисты провели осмотр места преступления, изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

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Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, боевики подъехали к посту на машине ВАЗ-2109 и бросили в сторону правоохранителей взрывное устройство, после чего начали стрелять.

В результате атаки двое сотрудников полиции погибли, ещё четверо силовиков получили ранения. Ответным огнём полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Неделю назад преступники совершили ещё одно нападение на сотрудников полиции в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. 22 апреля злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы. В результате погибли два сотрудника полиции, третий получил ранение. Пятерых нападавших объявили в розыск.