Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 22 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Неизвестные напали на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. Двое из них погибли, третий получил ранение, сообщает 22 апреля Telegram-канал Baza.

(сс) CWitte

На полицейских напали накануне вечером 21 в районе «Нижнего Рынка» в Карачаевске. После расстрела полицейских злоумышленники похитили их оружие.

В республике действует план «Сирена». Подозреваемые в нападении, по данным канала, установлены. Это двое мужчин, которые скрылись на серебристой «Гранте» или белой «Приоре».

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля нападение на полицейских было совершено в Московской области между Фряново и Черноголовкой. Накануне правоохранители обнаружили тайник с наркотиками и устроили засаду. Наркокурьер при попытке задержания открыл огонь, один из полицейских погиб, второй был ранен. Пострадавшего и его погибшего сослуживца обнаружил случайный прохожий.

О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. 34-летний Василий Буряков рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). Также был найден принадлежащий подозреваемому тайник с оружием.