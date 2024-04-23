Москва, 23 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. После обстрела наряда патрульно-постовой службы (ППС) в Карачаево-Черкесии в розыск объявили пять человек, сообщили 23 апреля в региональном главном управлении СКР.

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Следователи установили причастных к преступлению лиц.

«Ими оказались: Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семёнов Руслан, Аверьянов Владимир, которые покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на полицейских произошло 22 апреля в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске, в республике был введён план «Сирена». Злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.

В результате нападения погибли трое полицейских, ещё один был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).