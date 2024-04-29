Пхеньян, 29 апреля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. США ждёт поражение на Украине, это лишь временный вопрос. Никакое поставляемое ВСУ сверхсовременное вооружение не способно победить российскую армию, заявил 29 апреля начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР в ответ на сообщения о поставках Украине американских ракет ATACMS.

(сс) stephan КНДР

«Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию. Мир увидит поражение Вашингтона в конфликте на Украине. Это вопрос времени. Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России», — приводит заявление представителя Минобороны Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне отметили, что своими действиями администрация США подстрекает к эскалации конфликта. После начала боевых действий Вашингтон ступенчато расширял сферу военной помощи ВСУ, включая поставки снарядов с обеднённым ураном, кассетных авиабомб и линейных танков. Всё это является лишь наихудшими мерами, придуманными для того, чтобы любой ценой обернуть ситуацию на Украине, которая развивается в неблагоприятном направлении, отметили в Минобороны КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля стало известно, что Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена президентом США Джо Байденом ещё в середине февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнули в Кремле.

Обозреватель издания National Review Эндрю Статтафорд 16 апреля высказал мнение, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже летом, и это может привести к краху «американского мира». Он обеспокоился репутацией США на международной арене при таком варианте развития событий, так как, по его мнению, провал внешней политики действующей американской администрации может сильнейшим образом повлиять на нынешних и потенциальных союзников и противников Вашингтона.