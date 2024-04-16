Вашингтон, 16 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Украина может проиграть в конфликте с Россией уже летом, и это может привести к краху «американского мира». Такое мнение 14 апреля высказал обозреватель издания National Review Эндрю Статтафорд.

Morry Gash/AP/TASS

«Хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать», — написал он, отметив, что последствия поражения Киева выйдут далеко за пределы Восточной Европы.

В связи с этим обозреватель обеспокоился репутацией США на международной арене при таком варианте развития событий, так как, по его мнению, провал внешней политики действующей американской администрации может сильнейшим образом повлиять на нынешних и потенциальных союзников и противников Вашингтона.

«Американский мир уже рушится. Ещё один удар американцы не выдержат», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля главы МИД Британии и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты The Daily Telegraph написали, что поражение Киева в конфликте с Россией якобы будет расцениваться как проигрыш западных стран. В связи с этим министры призвали Запад приложить ещё больше усилий для «нанесения поражения» России.

Профессор Института экономики государственного Университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори в феврале написал, что признание поражения Украины в конфликте с Россией продемонстрирует уязвимость НАТО. Он спрогнозировал негативные последствия для альянса при таком варианте развития событий.

Французское издание Le Figaro 12 апреля написало, что Запад уже ожидает поражения Украины в конфликте с Россией. Журналисты издания отметили, что огромные потери ВСУ на фоне прозрачности фронта и точности ударов ВС России делают любую атаку украинских войск «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля констатировал, что Украина в открытую заявляет о планах устроить террористические акты в отношении российской инфраструктуры. Представитель Кремля уточнил, что это свидетельствует о правильности решения начать спецоперацию.