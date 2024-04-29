Наступивший, 796-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления полковника Вооружённых сил США в отставке Лоуренса Уилкерсона, предположившего, что активное наступление России может привести к потере Украиной большинства городов, за исключением Киева, где сидит Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

О том, что от Украины почти ничего не останется и что при текущих темпах сражений Россия может скоро взять под контроль и Одессу, эксперт упомянул 28 апреля в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По словам полковника, попытки Запада повлиять на исход конфликта поставками оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) не приносят успеха.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что исход СВО предрешён, а с западным оружием на Украине будет больше жертв и разрушений.

Тем временем непосредственно в зоне СВО российские войска атаковали крупный распределительный железнодорожный узел ВСУ в Харьковской области. О том, что ВС РФ атаковали железнодорожный узел в поселке городского типа Боровая, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по линии боевого соприкосновения харьковского направления, сообщил «РИА Новости» 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.