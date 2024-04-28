Харьков, Украина, 29 апреля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Российские войска атаковали в Харьковской области крупный распределительный железнодорожный узел ВСУ, сообщил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Pxhere.com Железнодорожный узел

«Нанесли удар по посёлку городского типа Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по линии боевого соприкосновения харьковского направления», — рассказал «РИА Новости» подпольщик.

По словам Лебедева, удар ВС России пришёлся в 22:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о том, что российские военные нанесли удары по украинским аэродромам. В результате уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе.

Российские войска 27 апреля ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Мартыновский аэродром, скорее всего, подготовили как аэродром «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Несколько недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах были выставлены ложные цели.