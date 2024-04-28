Москва, 28 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия победит в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский /РИА Новости

По его словам, нынешняя динамика положения дел на линии боевого соприкосновения говорит о том, что исход конфликта предрешён.

«Исход предрешён. <…> Мы победим», — сказал представитель Кремля в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи в рамках специальной военной операции и обеспечения безопасности в новых регионах.

29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность граждан.

Глава государства тогда отметил, что не Россия начала конфликт на Украине, но она сделает всё, чтобы его закончить.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией.

Президент России 26 января также выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации на Украине.