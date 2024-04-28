Москва, 29 апреля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук») сообщил, что один из музыкантов коллектива находится в тяжёлом состоянии — впал в кому.

Mikhail Popov Сергей Троицкий

Речь идёт о барабанщике Марке Бейгуне.

«Барабанщик «Коррозии» Марк находится в коме», — написал «Паук» во «ВКонтакте».

Никаких подробностей Троицкий не сообщил.

Известно, что на 30 апреля у группы был запланирован концерт в Мытищах.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Троицкий был оштрафован 28 апреля на 1 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики. Такое решение вынес судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.

В суде установлено, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе «Ненависть» продавались различные товары — футболки, толстовки, книги — с запрещённой нацистской символикой. В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС.

27 апреля полиция Нижегородской области составила в отношении троих участников группы «Коррозия металла» административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Вину они не признали.

Ранее директор группы Мария Рунова уточняла, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.