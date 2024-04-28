Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (сценическое имя Паук) и двух гитаристов из коллектива, задержанных в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики. Об этом ТАСС рассказала директор группы Мария Рунова.

Александр Щербак/ТАСС Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук)

Как пояснила Рунова, силовики ночью в ходе концерта задержали Троицкого, двух его музыкантов и 40 посетителей клуба.

По ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) максимальное наказание — арест до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Директор уточнила, что, вероятно, речь идёт о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночном клубе «Ненависть» Нижнего Новгорода вечером 27 апреля силовиками были задержаны участники группы «Коррозия металла».

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Музыкантов допрашивали в гримёрке, мобильными телефонами им пользоваться запретили. Потом Троицкого увёз СОБР.

Запад на протяжении долгого времени использует нацизм и нацистов в борьбе против России и не откажется от этого подхода. Об этом 26 апреля заявил военно-политический эксперт Борис Рожин.