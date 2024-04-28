Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оштрафован на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. такое решение вынес судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.

Александр Кряжев/РИА Новости Солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий

«Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей», — сказал он.

В частности, разъяснили в суде, на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары — футболки, толстовки, книги — с запрещённой нацистской символикой. В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля полиция Нижегородской области составила в отношении троих участников группы «Коррозия металла» административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Вину они не признали.

Сотрудники полиции получили информацию о возможном нарушении и задержали музыкантов в нижегородском клубе «Ненависть». При проведении оперативных мероприятий были также изъяты книги и футболки с запрещённой символикой, отмечалось в сообщении МВД.

Директор группы Мария Рунова уточняла, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.