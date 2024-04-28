Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Полиция Нижегородской области составила административные протоколы в отношении троих участников группы «Коррозия металла», сообщила 28 апреля пресс-служба управления МВД по региону.

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Протоколы составлены по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики, сказано в сообщении в Telegram-канале управления. Музыкантам грозит арест на срок до 15 суток.

Сотрудники полиции получили информацию о возможном нарушении и задержали музыкантов в клубе.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — сообщило управление.

Также при проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и футболки с запрещённой символикой, отмечается в сообщении. Проверочные мероприятия продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, директор группы «Коррозия металла» Мария Рунова ранее заявила, что полиция, по-видимому, изъяла не предназначенную к продаже брендированную продукцию, на которой изображены «древнеславянские символы» в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.

В мае 2023 года в Москве суд арестовал на пять суток студента, археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики. Панин читал в метро книгу «Чёрный марш. Воспоминания офицера СС. 1938–1945», на обложке которой изображён немецкий солдат в каске с руной «SS». Суд счёл, что студент публично демонстрировал нацистскую атрибутику. Студент на заседании суда заявил, что идеологии нацизма он не придерживается, а материал изучал как исторический источник.