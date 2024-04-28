Москва, 28 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Намёк посла Литвы в Швеции и бывшего главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту является болезненным восприятием современных проблем и шизофренией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Никак кроме болезненного восприятия современных проблем и какой-то профессиональной шизофрении назвать это невозможно», — цитирует его Lenta.ru.

По его словам, литовский дипломат продолжает то, что вызвало уже скандал в международном сообществе, когда немецкие офицеры обсуждали варианты удара по Крымскому мосту.

«Только он это сделал более наивно — детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. Только так это можно воспринимать», — заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, посол Литвы в своих соцсетях привёл изображения Крымского моста и запускаемой ракеты, а под коллажем предложил сфотографироваться на мосту тем, кто до сих пор этого не сделал. Для этого «ещё есть время», добавил посол.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя эти угрозы, заявил, что «сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях».

По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова, поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS несут угрозу Крымскому мосту и городам полуострова. Он добавил, что не сомневается в надёжности российской системы ПВО, но новая угроза очевидна.