Москва, 28 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Семнадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией четырёх российских областей в ночь на 28 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением БПЛА. Все аппараты перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

«Девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в городе Людиново. Все три аппарата сбиты, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении вражеских БПЛА над Стародубским, Выгоничским, Трубчевским и Севским районами. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 27 апреля силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией. По информации Минобороны, 66 дронов самолётного типа были перехвачены над Краснодарским краем, ещё два — над Крымским полуостровом.