Калуга, 28 апреля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. В Калужской области ночью 28 апреля была пресечена попытка атаки ВСУ на нефтебазу. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Александр Полегенько/ТАСС

Атаку киевских террористов в 3:40 в районе нефтебазы города Людиново пресекли средства противовоздушной обороны.

«Силами ПВО были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал в Telegram-канале губернатор Калужской области.

Подробности уничтожения дронов противника Шапша не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

Девять дронов сбили над Брянской областью, три — над Курской, два поразили в небе над Белгородской областью, ещё три — над территорией Калужской области.

В ночь на 27 апреля силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией. По информации Минобороны РФ, 66 дронов самолётного типа нейтрализовали над Краснодарским краем, ещё два беспилотника поразили над Крымским полуостровом.