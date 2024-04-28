Вашингтон, 28 апреля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Оценки предполагаемых потерь ВСУ, озвученные в феврале главой киевского режима Владимиром Зеленским, могут быть существенно занижены, сообщат The Washington Post (WP).

David Young/dpa/Global Look Press

Отмечается, что Зеленский мог занизить данные о 31 тыс. погибших военных ВСУ, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации».

По словам неназванного американского чиновника, Киев должен найти способ мобилизовать больше сил и «вдохновить украинцев на то, чтобы пойти на передовую».

Источники издания также отмечают, что возобновление поставок оружия якобы позволит Киеву задержать Вооружённые силы России на несколько месяцев, однако Украина вряд ли вернёт утраченные территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Перед этим глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.

По его мнению, базовая подготовка, предлагаемая в ВСУ, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих военных.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев.