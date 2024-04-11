Вашингтон, 11 апреля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации может уничтожить целое поколение молодых украинцев. Об этом написала американская газета The New York Times.

David Young/dpa/Global Look Press

Как пишет издание, Украина столкнулась с критической демографической проблемой, которая давно назревала: у неё очень мало молодых мужчин.

«Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путём увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения», — говорится в материале.

Отмечается, что мужчины в возрасте до 30 лет, которые составляют костяк вооружённых сил, являются частью самого малочисленного поколения Украины. Это связано с резким снижением рождаемости в стране после распада СССР.

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения, заключает издание.

Как ранее передавало ИА Регнум, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине приняла 11 апреля Верховная рада во втором и окончательном чтении. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Ранее Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Также глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.