Москва, 12 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его мнению, базовая подготовка, предлагаемая в ВСУ, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих военных.

«Большинство новобранцев погибают в первые дни, что делает их лёгкой мишенью для российских ракет и беспилотников», — пишет аналитик.

На практике Киев просто создает «мясорубки» и «превращает собственное население в пушечное мясо», добавил он. На Украине настолько отчаянная ситуация, что Киеву приходится вербовать женщин, пожилых и людей с серьёзными заболеваниями, отметил Лейрос.

«Поражение киевского режима — это лишь вопрос времени», — заключил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине приняла 11 апреля Верховная рада во втором чтении. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Американская газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев.

Ранее на Украине на военную службу начали отправлять ограниченно годных граждан, в том числе с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы, а также с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

В 2023 году ВСУ в ходе так называемого летнего контрнаступа потеряли более 166 тысяч военных. Также украинская армия лишилась 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов, привёл данные 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.

В конце февраля британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой приведёт к новым территориальным потерям Украины. По его оценке, от киевского режима освободят весь Донбасс, а также юг Украины.