Вашингтон, 28 апреля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не доверяют Израилю в вопросе соблюдения международного права в секторе Газа при использовании американского оружия. Об этом 27 апреля сообщило агентство Reuters.

Mignews.com Флаги США и Израиля

По данным агентства, ряд ведомств США в записке для Блинкена выразили обеспокоенность из-за возможного несоблюдения Израилем международного права в секторе Газа. В качестве доводов они привели несколько примеров, включая удары Израиля по гражданской инфраструктуре в анклаве.

К 8 мая госсекретарь США должен был объяснить Конгрессу, считает ли он правдивыми заявления Израиля об использовании американского оружия без нарушений международного права.

Как передавало ИА Регнум, в докладе ООН о событиях в Израиле и Палестине от 16 октября 2023 года указали, что удары израильской армии по сектору Газа, совершённые с мая 2021 года по август 2023 года, являются несоразмерными и представляют собой военное преступление. Запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, отметили авторы.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС и что его действия в отношении сектора Газа нарушают международное право.