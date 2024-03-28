Москва, 28 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сейчас понимают, что реакция Израиля на теракт 7 октября 2023 года является непропорциональной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас Соединённые Штаты понимают, что реакция Израиля на теракт 7 октября прошлого года, который был осуществлен ХАМАС, который мы категорически осудили, что реакция Израиля на это является абсолютно непропорциональной, это мягко выражаясь», — заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что реакция Израиля являет собой запрещённое международным правом коллективное наказание палестинского народа, абсолютно сознательные бомбардировки гражданских объектов, неизбирательное применение летального оружия.

По данным на 15 февраля 2024 года, число погибших в секторе Газа в результате атак со стороны Израиля достигло 28 663 человек, еще 68 395 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху своими чрезмерными действиями в отношении сектора Газа больше вредит Израилю, настраивая весь мир против себя. При этом американский лидер отметил, что Вашингтон, несмотря ни на что, продолжит поддерживать Израиль.

Такое же мнение американский лидер выразил ранее. Он заявил, что ответ Израиля на вторжение ХАМАС 7 октября 2023 года, когда боевики проникли в приграничные районы государства, является чрезмерным.