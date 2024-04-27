Москва, 27 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Подразделения Западной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак противника в зоне спецоперации за минувшую неделю. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 апреля на брифинге.

Евгений Пономарев/ТАСС

По данным ведомства, за период с 20 по 27 апреля российские военные нанесли поражение формированиям 13 бригад ВСУ у Глушковки, Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР, Торского в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества. Итогом боёв для ВС РФ стало занятие более выгодных рубежей.

Девять контратак штурмовых групп ВСУ и бригад нацгвардии Украины отражены у посёлка Червоная Диброва и села Нововодяное в ЛНР, у сёл Григоровка и Терны в ДНР.

Противник потерял до 255 бойцов, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии. В их числе пять гаубиц М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, украинские подразделения бежали из посёлка Керамик, расположенного к северу от Очеретино на авдеевском направлении. По информации военного эксперта Бориса Рожина, ВСУ вскоре должны покинуть сёла Новокалиново и Архангельское. Он предположил, что ВСУ отойдут к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы там обороняться на высотах.