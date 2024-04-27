Москва, 27 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введён режим высылки, сказано в тексте законопроекта, который внесён в Госдуму и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудникам органов внутренних дел разрешат проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введён режим высылки, в том числе и с преодолением сопротивления.

Также законопроект предполагает сокращение срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Условием пребывания иностранных граждан в России должно стать уважение традиционных ценностей страны и невмешательство в государственную политику, сказано также в пояснительной записке.

Как передавало ИА Регнум, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации 24 апреля, заявил, что необходимо принять более жёсткие меры в отношении должностных лиц за незаконную выдачу мигрантам патентов, видов на жительство и сертификатов на знание языка.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Законопроект, которым предлагается ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, является давно назревшей мерой, заявил ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. По его словам, некоторые идеи, изложенные в законопроекте, уже обсуждались как в Госдуме, так и в обществе. Он выразил уверенность в том, что законопроект пройдёт все необходимые стадии рассмотрения и будет принят.