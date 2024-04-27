Захарова заявила о попытке НАТО втянуть Россию в гонку вооружений
Захарова: НАТО за счёт учений пытается давить на РФ и втянуть в гонку вооружений
Москва, 27 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. НАТО путём проведения учений рядом с границами России, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на РФ и втянуть её в гонку вооружений, но этого у альянса не получится. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится», — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что у России достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить свои интересы на всех направлениях.
Также представитель МИД РФ отметила, что Москва наблюдает за проходящими манёврами Североатлантического альянса и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сообщил, что находящиеся вплотную с границами ФР войска стран НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами альянса о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако блок, несмотря на данные РФ обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.
В декабре 2023 года Путин отметил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, добавил он. Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.