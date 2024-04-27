Москва, 27 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. НАТО путём проведения учений рядом с границами России, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на РФ и втянуть её в гонку вооружений, но этого у альянса не получится. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что у России достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить свои интересы на всех направлениях.

Также представитель МИД РФ отметила, что Москва наблюдает за проходящими манёврами Североатлантического альянса и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сообщил, что находящиеся вплотную с границами ФР войска стран НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами альянса о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако блок, несмотря на данные РФ обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.

В декабре 2023 года Путин отметил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, добавил он. Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.