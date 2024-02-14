Москва, 14 февраля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России. Глава государства рассказал об этом 14 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Россию постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Уже было пять таких расширений, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, подчеркнул 19 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, добавил он. Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения НАТО. Глава ведомства поручил подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Океан-2024».