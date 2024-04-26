Москва, 26 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с выставкой трофейного вооружения в Москве и тем, как коллективный Запад уничтожает мир и безопасность на планете. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

MFA Russia/Global Look Press

Она отметила, что на выставке в Парке Победы на Поклонной горе в Москве широко представлены образцы натовской техники, поставленной киевскому режиму.

«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», — написала Захарова.

Она добавила, что выставка также будет интересна и тем, кто до сих пор верит в «западные ценности» и не замечает гибридной агрессии, развёрнутой натовцами против России и её народа.

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Как передавало ИА Регнум, 1 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе откроется выставка трофейной техники, на которой представят БМП Marder, Bradley, танки Leopard. Помимо этого, там будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выставка в Парке Победы вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы. Он отметил, что это блестящая идея.