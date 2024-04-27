Москва, 27 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Только Россия может помочь навести порядок в Закавказье, опираясь на верных и надёжных союзников. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя протесты жителей в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующих остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. К перекрывшим автотрассу активистам примкнули порядка 20 военнослужащих.

Александр Патрин/ТАСС Задержание участника акции протеста на трассе в районе села Киранц

«Эта ситуация неудивительна, что-то подобное должно было произойти в Армении. Последние действия правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна — это не просто поддакивание интересам Анкары и Баку, а полная капитуляция перед Турцией и Азербайджаном. Через подстраивание под Турцию идёт более широкий процесс подстраивания Армении под США, так как главным оператором НАТО в регионе является именно Турция. И эти действия закономерно вызвали протест внутри армянского общества», — отметил Газарян.

Однако эксперт скептически отнёсся к перспективам этого протеста, так как считает, что он вряд ли получит широкую поддержку в масштабах всей республики. По его словам, много будет зависеть от поддержки элит. Если внутри армянской элиты будет готовность к реальным переменам, к отстаиванию суверенитета республики и установлению её субъектности в регионе, то можно ожидать каких-либо изменений.

По словам политолога, таких настроений у элит Армении, принимающих решения, в настоящий момент не наблюдается. Есть представители отдельных групп, которые хотят что-то сделать, но маловероятно, что они смогут дойти до конца на пути к успеху, добавил он.

Газарян считает, что в Азербайджане и в Турции не заинтересованы в создании условий для появления в Армении национально ориентированной политической силы, которая смогла бы заявить свою позицию и работать в интересах республики. Армянские власти надеются, что в скором времени их примут в качестве участников коллективного Запада с соответствующими преференциями и статусом. Поэтому серьёзных перемен ожидать не стоит.

По мнению эксперта, после передачи Азербайджану некоторых сёл Армении конфликт не закончится. Кажущаяся согласованная позиция по выстраиванию нового баланса между Ереваном и Баку для «мира» — это на самом деле мина замедленного действия, которая в среднесрочной перспективе может дестабилизировать обстановку в Азербайджане. В Баку не до конца понимают опасность своих действий. Режим Пашиняна является переходным к более радикальной политической формации, которая предъявит свой счёт Баку. Сегодняшнее положение дел не устроит армянскую элиту и общество. Всегда найдутся внешние игроки, которые поддержат амбиции Еревана по возвращению исторических территорий, пояснил политолог.

Поэтому происходящее ни к чему хорошему не приведёт, хотя создаётся впечатление, что в целом выстраивается некий баланс между странами. Однако это будет очень хрупкий баланс, которым могут воспользоваться внешние игроки, добавил он.

«При всей сложности ситуации на фоне того, что Россия сейчас ведёт работу на украинском направлении, активизация РФ в партнёрстве, например, с Ираном, может внести важный вклад в стабилизацию ситуации в регионе и создать условия для более справедливого урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Однако для этого нужна субъектность Еревана. В любом случае только великая Россия может навести порядок в Закавказье, но при опоре на верных и надёжных союзников. Мы говорим о настоящих союзниках, а не о правительстве Пашиняна», — подчеркнул Газарян.

Как передавало ИА Регнум, появившейся информацией о протестах в Армении заинтересовались в Минобороны страны. В ведомстве пообещали принять меры после появления в соцсетях видео с военными. Любая попытка вовлечения военнослужащих в политические процессы получит соответствующую оценку, предупредили в Минобороны.

В ночь с 20 на 21 апреля участники акции протеста в Тавушской области Армении заблокировали участок автотрассы между сёлами Воскепар и Киранц. Собравшиеся выступили против передачи Азербайджану нескольких сёл, которые находятся в этом регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Он объяснил людям, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки. В результате делимитации и демаркации линия соприкосновения с Вооружёнными силами Азербайджана станет признанной границей, вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники, добавил глава армянского правительства. Один из жителей назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что если Армения не согласится, то вскоре начнётся война.

В офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева 9 марта заявили, что Армения должна освободить четыре эксклавных села — Юхары Аскипара и Кярки (заселены), Софулу и Бархударлы (пустуют) — и четыре неэксклавных села — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

В Ереване прошли протесты против политики Пашиняна. Оппозиция потребовала его отставки. По словам лидера Демократической партии Армении Арама Саркисяна, движение не намерено останавливаться и сделает всё, чтобы добиться результата. Оппозиционная сила пообещала также перейти к «решительным действиям».