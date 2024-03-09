Баку, 10 марта, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре приграничных села, принадлежность которых Баку не подлежит обсуждению. Об этом в субботу, 9 марта, заявили в службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Что касается четырёх неэксклавных азербайджанских сёл — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы, оккупированных Арменией, — принадлежность их Азербайджану неоспорима и они подлежат немедленному освобождению», — приводит текст сообщения азербайджанское агентство Report.

Отмечается, что в рамках процесса делимитации также будет решён вопрос освобождения четырёх эксклавных сёл — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки.

При этом в службе вице-премьера подчеркнули, что распространяемые армянскими СМИ заявления о якобы оккупации Азербайджаном 31 армянского села на границе являются недопустимыми, особенно при учёте того, что процесс делимитации государственной границы не завершён.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении, в результате которого был полностью разрушен боевой пост ВС Армении. В минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что при этом обстреле на участке Неркин-Ханда Сюникской области погибли четыре военных.

Российская сторона на фоне обострения ситуации призвала Азербайджан и Армению к сдержанности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сторонам конфликта необходимо избегать каких-либо действий, которые могут быть расценены как провокационные.