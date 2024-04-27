Москва, 27 апреля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в регионах РФ, сообщили 27 апреля в ведомстве.

Александр Артеменков/ТАСС

«В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ФАС направила производителям стройматериалов соответствующие письма. Также производителям необходимо довести переданную информацию до своих торговых домов, дилеров и агентов.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин заявил, что регионом, где сложилась наиболее сложная ситуация, является Оренбургская область.

Также глава государства отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах страны достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Также российский лидер заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

24 апреля президент России Владимир Путин поручил отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать средства за любые утраченные вещи.