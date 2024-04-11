Москва, 11 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, к этому процессу нужно подготовиться заранее, заявил 11 апреля президент Владимир Путин.

Егор Алеев/ТАСС

«Смотрите, где-то вода не пришла ещё, где-то она ещё не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», — сказал президент в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

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Глава государства выразил надежду, что благодаря слаженной работе всех профильных ведомств последствия паводка будут минимизированы.

Президент также попросил регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших от паводка регионах.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, отмечал ранее глава МЧС Александр Куренков. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло Министерство.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.