Москва, 24 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Оренбургская область остаётся регионом с самой сложной паводковой ситуацией. Об этом заявил президент Владимир Путин 24 апреля на совещании по ликвидации последствий паводков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Сейчас наиболее сложная ситуация остаётся в Оренбургской области, ряд населённых пунктов до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно», — констатировал глава государства.

Глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания сообщил, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в МЧС России заявили о стабилизации ситуации с паводками в Оренбургской области. В ведомстве отметили, что в Оренбуржье уровень воды снижается, тогда как в Курганской и Тюменской областях наблюдается активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в тот же день сообщил, что в городе прошёл пик паводка. Уровень воды в реках Урал и Сакмара спадает, начался демонтаж водоналивной дамбы, построенной на улицах Черепановых и Чичерина.

В правительстве Оренбуржья сообщили, что свыше 45 тыс. пострадавших от паводков жителей получили выплаты, всего на их счета зачислены более 947 млн рублей. Всего за финансовой помощью обратились более 418 тыс. жителей региона.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания подчеркнул, что деньги на восстановление будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.